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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık şehirlerimizin dış güvenliğini surlar ve hendeklerle...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık şehirlerimizin dış güvenliğini surlar ve hendeklerle koruyamayacağımız, içerideki düzeni de sadece kolluk gücüyle sağlayamayacağımız bir yere gelmiş durumdayız."
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:48 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık şehirlerimizin dış güvenliğini surlar ve hendeklerle koruyamayacağımız, içerideki düzeni de sadece kolluk gücüyle sağlayamayacağımız bir yere gelmiş durumdayız."
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