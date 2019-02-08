Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık Sivas da Kenevir Üretecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık Sivas da Kenevir Üretecek"

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Cumhuriyet Meydanında düzenlediği mitinge katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Cumhuriyet Meydanında düzenlediği mitinge katıldı. (9)

"Bu tür işlerden anlamaz, bunları bilmez olanlarla ne yapacaksınız. Öyle bir belediye başkanı ilçelerimizde ve merkezde seçelim ki, bu merkezi yönetimle de elele olsun"

"Kenevir üretimini artırma kararımız çerçevesinde Sivas'ı 20'nci il olarak listeye eklemeyi planladık. Artık Sivas da kenevir üretecek."

"Artık naylon poşetler olmayacak inşallah. Bu kenevirle hem atletimizi yapacağız hem fanilamızı yapacağız hem bez torbamızı yapacağız"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:57 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Kenevir, Sivas, Güncel
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