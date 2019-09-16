Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık Suriyelilerin ülkelerine güvenli ve gönüllü bir şekilde geri...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık Suriyelilerin ülkelerine güvenli ve gönüllü bir şekilde geri...

53 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık Suriyelilerin ülkelerine güvenli ve gönüllü bir şekilde geri dönüşlerine yoğunlaşmamız gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık Suriyelilerin ülkelerine güvenli ve gönüllü bir şekilde geri dönüşlerine yoğunlaşmamız gerekiyor."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:16 Kaynak: AA
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