Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık Suriyelilerin ülkelerine güvenli ve gönüllü bir şekilde geri...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık Suriyelilerin ülkelerine güvenli ve gönüllü bir şekilde geri dönüşlerine yoğunlaşmamız gerekiyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:16 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık Suriyelilerin ülkelerine güvenli ve gönüllü bir şekilde geri dönüşlerine yoğunlaşmamız gerekiyor."
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