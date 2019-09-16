Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşlerine yoğunlaşmamız gerekiyor"
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşlerine yoğunlaşmamız gerekiyor"

6 dakika önce

Ortak basın toplantısını takip eden heyetlerden görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Üçlü Zirve'nin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Ortak basın toplantısını takip eden heyetlerden görüntüler

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Üçlü Zirve'nin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (2)

Erdoğan, Üçlü Zirve toplantısında Suriye'de Anayasa Komitesinin çalışmalarına bir an önce başlamasını sağlamayı kararlaştırdıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'nin istikbali için en büyük tehdit kaynağı PKK ve onun uzantısı olan YPG/PYD'dir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkedeki PKK/PYD varlığı devam ettikçe ne Suriye ne de bölgemiz huzura kavuşabilir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Üçlü Zirve Toplantısı) Suriye sınırımız boyunca bir terör oluşumuna rıza göstermeyeceğimizi ifade ettim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nihai hedefimiz Suriye'nin kuzeyinde bir barış koridoru tesis ederek, ülkenin bölünmesini engellemektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık Suriyelilerin ülkelerine güvenli ve gönüllü bir şekilde geri dönüşlerine yoğunlaşmamız gerekiyor."

Erdoğan: "Fırat'ın doğusundaki barış koridoru mülteciler için de korunaklı bir liman olacaktır. Ülkemize sığınan en az 2 milyon Suriyeli kardeşimizin bu bölgeye yerleştirilebileceğini düşünüyoruz."

Erdoğan: "Geri dönecek Suriyeliler için yeni yerleşim alanları inşa edilmesi mümkündür. Türkiye olarak bu konuda her sorumluluğu almaya hazırız."

Erdoğan: "Hem Rusya ve İran'la hem de uluslararası toplumun diğer üyeleriyle Suriyeli mültecilerin gönüllü geri dönüşü için çalışmak istiyoruz."

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Rusya, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP il binası battaniye gerginliği ortalığı karıştırdı
Son dakika: Üçlü zirve sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması: ABD ile ortak bölge konusunda uzlaşamazsak planımızı uygularız İstanbul için kritik uyarı: Silivri-Tuzla hattında deprem tehlikesi yükseldi Türkiye, Rusya ve İran arasındaki üçlü zirve ortak açıklamayla başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 21:03:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşlerine yoğunlaşmamız gerekiyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]