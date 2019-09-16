Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşlerine yoğunlaşmamız gerekiyor"

Ortak basın toplantısını takip eden heyetlerden görüntüler

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Üçlü Zirve'nin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (2)

Erdoğan, Üçlü Zirve toplantısında Suriye'de Anayasa Komitesinin çalışmalarına bir an önce başlamasını sağlamayı kararlaştırdıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'nin istikbali için en büyük tehdit kaynağı PKK ve onun uzantısı olan YPG/PYD'dir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkedeki PKK/PYD varlığı devam ettikçe ne Suriye ne de bölgemiz huzura kavuşabilir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Üçlü Zirve Toplantısı) Suriye sınırımız boyunca bir terör oluşumuna rıza göstermeyeceğimizi ifade ettim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nihai hedefimiz Suriye'nin kuzeyinde bir barış koridoru tesis ederek, ülkenin bölünmesini engellemektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık Suriyelilerin ülkelerine güvenli ve gönüllü bir şekilde geri dönüşlerine yoğunlaşmamız gerekiyor."

Erdoğan: "Fırat'ın doğusundaki barış koridoru mülteciler için de korunaklı bir liman olacaktır. Ülkemize sığınan en az 2 milyon Suriyeli kardeşimizin bu bölgeye yerleştirilebileceğini düşünüyoruz."

Erdoğan: "Geri dönecek Suriyeliler için yeni yerleşim alanları inşa edilmesi mümkündür. Türkiye olarak bu konuda her sorumluluğu almaya hazırız."

Erdoğan: "Hem Rusya ve İran'la hem de uluslararası toplumun diğer üyeleriyle Suriyeli mültecilerin gönüllü geri dönüşü için çalışmak istiyoruz."