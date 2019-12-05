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Cumhurbaşkanı erdoğan artık üzerinde rahatça oyun oynanan değil, kararlı bir türkiye var -3
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan Artık üzerinde rahatça oyun oynanan değil, kararlı bir Türkiye var -3.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:19 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Artık üzerinde rahatça oyun oynanan değil, kararlı bir Türkiye var -3
Sosyal medyada bir kadının tehdit edildiği video infial uyandırdı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Türkiye'nin sınırları, NATO'nun sınırlarıdır" Türkiye'nin Suriye'de olmasını eleştirenlere Erdoğan sert çıktı: Suriye'nin topraklarında gözümüz yok, gözü olanlar lütfen terk etsin Türkiye'nin yüreğini sızlatan Ceren Özdemir'in ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı: Beni unutmayın