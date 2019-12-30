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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık yeni teknolojilerin sadece pazarı olmakla kalmayacağız, bu...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık yeni teknolojilerin sadece pazarı olmakla kalmayacağız, bu teknolojileri üreten, tüm dünyaya yayan ve kendi koyduğu standartları kabul ettiren bir ülke haline gelmekte kararlıyız."
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:42 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık yeni teknolojilerin sadece pazarı olmakla kalmayacağız, bu teknolojileri üreten, tüm dünyaya yayan ve kendi koyduğu standartları kabul ettiren bir ülke haline gelmekte kararlıyız."
Son Dakika Kamu alacaklarında uygulanan aylık gecikme zammı indirildi Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek Mısır, "Libya'yı görüşmek üzere" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı İstanbul'da yarın bu yollar kapalı