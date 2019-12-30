Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık yeni teknolojilerin sadece pazarı olmakla kalmayacağız, bu... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Artık yeni teknolojilerin sadece pazarı olmakla kalmayacağız, bu... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık yeni teknolojilerin sadece pazarı olmakla kalmayacağız, bu...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık yeni teknolojilerin sadece pazarı olmakla kalmayacağız, bu teknolojileri üreten, tüm dünyaya yayan ve kendi koyduğu standartları kabul ettiren bir ülke haline gelmekte kararlıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık yeni teknolojilerin sadece pazarı olmakla kalmayacağız, bu teknolojileri üreten, tüm dünyaya yayan ve kendi koyduğu standartları kabul ettiren bir ülke haline gelmekte kararlıyız."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:42 Kaynak: AA
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