Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık Zonguldak müjdenin merkezi oldu (2) - Son Dakika

ERDOĞAN, MASKE FABRİKASININ AÇILIŞINI YAPTI

?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocayusuf MFA Maske Fabrikası'nın açılışını gerçekleştirdi. Modern bir tesisi Zonguldak'a kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, fabrikanın istihdamla birlikte şehrin kalkınmasına destek olacağını düşündüğünü söyledi. Erdoğan, Türk sanayicisinin ve ekonomisinin tökezlemesini umanlara inat çalışmaya ve üretmeye devam edildiğini belirterek şöyle dedi:

"Türk sanayicisi, ekonomimizin tökezlemesini umanlara inat çalışmaya, üretmeye, insanımız için istihdam yaratmaya devam ediyor. Ben bunu biraz daha değiştiriyorum. Önce yatırım diyorum, istihdam diyorum ve son olarak da ihracat diyorum. MFA bunların dördünü de yapıyor. Yatırımsa yatırım, istihdamsa istihdam, üretimse üretim ve Slovakya başta olmak üzere ihracat ise ihracat. Bu tabi yetmez. Yayılmacı ihracat anlamında bunu genişleteceğiz. Türkiye'nin üretim kapasitesi yerli ve uluslararası yatırımlarla günden güne güçleniyor. Bizde her sektör için özenle çalışılmış destek, teşvik ve hibe programlarımızla ülkemize değer katan tüm yatırımcıların yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Yerli ve yabancı ayrımına gitmeden, kimseyi ötekileştirmeden Türk ekonomisine sahip çıkan herkese destek oluyoruz. Üreten, ihraç eden, özellikle insanımıza iş ve AŞ katan herkesin başımızın üzerinde yeri vardır."SALGIN SÜRECİNDE 661 MİLYAR LIRALIK DESTEKKoronavirüs salgınının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de maalesef olumsuz etkilediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle turizmde yeme ve içme sektöründe çalışan insanlar ekonomik maddi manevi kayıplar yaşıyor. Hangi sektörde olursa olsun unutmayın 84 milyonun derdine derman olmayı kendimize görev biliyoruz. Şimdiye kadar, salgının ekonomik etkilerini en aza indirmek amacıyla yaptığımız hibe ve destekler 661 milyar lirayı buldu. Hani hükümet nerede diyorlar ya? 661 milyar lira destek verdik. Kime? Tüm yatırımcılarımıza, esnafımıza. Bu rakamlara Türkiye salgın sürecinde vatandaşlarına ve iş dünyasına en fazla destek sağlayan ülkeler arasında yer alıyor. Dünyanın en gelişmiş ülkelerin dahi maske savaşına düştüğü solunum cihazları sıkıntısı çekildiği, yaşlı bakım evlerinin adeta morga dönüştüğü bir dönemde biz birinci sınıf sağlık hizmetini insanımıza ücretsiz sunduk. Bugün benim diyen ülkeler, bakıyorsunuz 100 avro 150 avro paralarla maske veriyor. Biz ise bunu ücretsiz veriyoruz. Muhalefet bundan bihaber değil. Çok iyi biliyor ama işlerine gelmiyor" dedi.'TÜRKİYE EKONOMİSİ KONTAK KAPATMADI'Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık ve birçok konuda etkili çözümler ürettiklerini de sözlerine ekledi. Salgın döneminde uluslararası piyasalardan temin edilmesi zor olan ürünlerin yerli ve milli imkanlarla üretilmesi için çalışmalar yaptıklarını belirten Erdoğan, şöyle dedi: "Sanayi sicil kayıtlarımıza göre salgının başladığı dönemde Türkiye'de 14 maske üreticisi varken bugün bu sayı bugün 424'e yükseldi. Nerden nereye. Üretici sayısında ki bu artış sayesinde tıbbi ve cerrahi maske ihracatımız 2 milyon dolardan 2020 yılında 212 buçuk milyon dolara çıktı. Salgının en yoğun yaşandığı zamanlarda, çarkların durma noktasına geldiği dönemlerde Türkiye ekonomisi kontak kapatmadı. Üretim ve sanayide uyguladığımız esnek çalışma modellerimizi hem ihracatta hem büyüme rakamlarında kat ve kat arttı. Özel sektörümüzün gayreti ve devletimizin destekleriyle 2020 yılında Türkiye, 1.8'lik oranla Çin'in ardından en yüksek büyümeyi kaydeden ülke oldu. Yine bu dönemde G20'de sanayi üretimi en çok artan devletler arasında yer aldık. 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7 gibi rekor bir büyüme oranını Çin'den sonra biz elde ettik. İmalat sanayinin yüzde 12.2 büyüyerek büyümeye en çok katkı sağlayan sektör olması bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Sanayi sektörümüzde önceki yılın aynı dönemine göre 332 bin kayıtlı istihdam artışı olması büyümenin sağlıklı ve istihdam dostu olduğunun göstergesidir. OSB'lerde ki istihdamımız 2 milyonu geçti. Salgına rağmen 2020 yılının ilk 5 ayında OSB'lerde elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artış kaydetti."SANATÇI VE ÇİFTÇİYE DESTEKErdoğan, dünyanın birçok ülkesinde de yaşanan kuraklıkla ilgili alınan önlemler ve destekleri ise şöyle açıkladı: "Kuraklığın olduğu bölgelerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmaların sonucuna göre Ziraat Bankası'na ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçları erteliyoruz. Kuraklık sigortasında Tarsim devlet desteğini yüzde 70'i hasar ödeme oranını da yüzde 80'e çıkartıyoruz. Ayrıca kuru tarımın yapıldığı bölgelerde kuraklıktan etkilenen buğday, arpa, çavdar nohut ve mercimek üreticilerimize verim kayıplarına göre dekara 100 liraya kadar doğrudan ödeme yapacağız. Böylece kuraklıktan verim kaybı yaşamış buğday üreticimiz mazot gübre desteği ve sertifikalı tohum desteği ile toplamda dekara 151 lira destekten yararlanabilecek. Öte yandan salgının yol açtığı kısıtlama nedeniyle zorlu günler geçiren sanat emekçilerimize de sahip çıkıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte 31 bin sanatçıya 250 milyon liraya ulaşan destek vereceğiz. Sancılı dönem geçiren tiyatro sektörümüzü de 25 milyon lira turne desteği sağlayacağız. Açıkladığımız tüm desteklerin çitçilerimize ve sanat emekçilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasının ardından Filyos Limanı'na hareket etti.