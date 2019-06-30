Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arzumuz Japon turistlerin sayını 1 milyona çıkarmak"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arzumuz Japon turistlerin sayını 1 milyona çıkarmak"

51 dakika önce

- Türk Toplumuyla Buluşma Programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması NAGOYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nagoya Bunri Üniversitesi'nde düzenlenen Türk Toplumuyla Buluşma Programı'nda konuştu.

- Türk Toplumuyla Buluşma Programı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması NAGOYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nagoya Bunri Üniversitesi'nde düzenlenen Türk Toplumuyla Buluşma Programı'nda konuştu. (5)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arzumuz Japon turistlerin sayını 1 milyona çıkarmak
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:53 Kaynak: AA
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