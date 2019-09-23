Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aşamayacağımız hiçbir sorun yoktur" - NEW
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aşamayacağımız hiçbir sorun yoktur" - NEW

11 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Hediye takdimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuklarla fotoğraf çektirmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'de Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince düzenlenen etkinlikte ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumuyla buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

Hediye takdimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuklarla fotoğraf çektirmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince düzenlenen etkinlikte ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumuyla buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşamayacağımız hiçbir sorun yoktur - NEW

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:50 Kaynak: AA
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