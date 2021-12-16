Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücret 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücret 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır

16.12.2021 16:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücret 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücret 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktırCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamının 4 bin 250 lira olarak uygulanacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücret 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamının 4 bin 250 lira olarak uygulanacağını açıkladı. Erdoğan, "Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir" dedi.

8 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin 4'üncü ve sonuncusu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ile komisyon üyeleri katıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından asgari ücret rakamını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.

Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Özgür Burak Akkoda katıldı.'SEÇİM ÖNCESİ O GÖRÜŞMELERLE SEÇİME GİDECEĞİZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretinin her yılın aralık ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının nezaretinde çalışan ve işveren kesimlerinin iştiraki ile belirlendiğini hatırlatarak, "Nasıl bu yıl aralık ayının başında başladıysak, önümüzdeki yılın yine aralık ayında işçi-işveren bir araya gelmek suretiyle ile yine çalışmalarını sürdürecekler ve seçim öncesi o görüşmelerle seçime gideceğiz" dedi.'ÖZVERİYLE BU SÜRECİ İŞLETTİLER'Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün gerçekleşen 4'üncü toplantısıyla nihai karar aşamasına gelindiğini vurgulayarak, "Komisyon asgari ücretin 4 bin liranın üzerinde olması gerektiği yönünde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza görüş bildirmiştir. Öncelikle ben şunu ifade etmek istiyorum, gerek işçi kesimini temsilen, gerek işveren kesimini temsilen taraflar gerçekten çok farklı bir anlayış içerisinde özveriyle bu süreci işlettiler. Bu tabii bugüne kadar pek alışılmış bir yaklaşım metodu değildi. Bunlar ilk defa oluyor. Bunları toplu sözleşmelerde de gördük. Bundan dolayı bir Cumhurbaşkanı olarak ben de gerçekten çok mutluyum" diye konuştu.'ASGARİ ÜCRET 4 BİN 250 LİRA OLARAK UYGULANACAK'

Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından şahsına aktarılan görüş çerçevesinde asgari ücreti belirlediklerini kaydederek, "Buna göre 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır. Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir. Son 50 yılın en yüksek rakamını ifade eden asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yeni asgari ücretin çalışanlarımıza, işverenlerimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasası'nda belirtildiği şekilde demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunun ifadesi olan bu artışla çalışanlarımızı fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızı ortaya koyduğumuza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret, Türk İş, Tisk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücret 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
16:55 Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den asgari ücret artışına ilk yorum: Bu tarihi bir artıştır
16:54 Leman Sam onları unutmadı! Ölüme terk edilen atlar için konser verecek
16:52 Vakıf'tan Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda müthiş zafer
16:45 Son dakika: En düşük ücret 402 liraya yükseldi! İşte 2022 AGİ listesi
16:43 Bir Zamanlar Çukurova'da bugün; Hakan, yolun sonuna yaklaşıyor
16:40 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı bugün: Oruç, Sylvio'yu atlatabilecek mi?
16:39 Özgür Demirtaş'tan asgari ücret zammına yorum: İlk Tahminim gerçekleşti
16:33 DİSK'ten asgari ücret tepkisi: Bu rakamla geçinmek mümkün değil
16:28 Mahkum'da bugün; Fırat Bulut, geçmişi hatırlamaya başladı mı?
16:26 Son dakika: Benzine 56 kuruş zam geldi! 11 liraya az kaldı
Leman Sam onları unutmadı! Ölüme terk edilen atlar için konser verecek Leman Sam onları unutmadı! Ölüme terk edilen atlar için konser verecek         
16:55
Vakıf'tan Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda müthiş zafer Vakıf'tan Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda müthiş zafer         
16:52
Bir Zamanlar Çukurova'da bugün; Hakan, yolun sonuna yaklaşıyor Bir Zamanlar Çukurova'da bugün; Hakan, yolun sonuna yaklaşıyor         
16:44
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz         
15:52
Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor! Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor!         
15:12
Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor         
14:27
Yaşlı kadının feci sonu! Bakıcısı kanlar içinde yatarken buldu Yaşlı kadının feci sonu! Bakıcısı kanlar içinde yatarken buldu         
13:43
Yaşlı adam kamyonet kazasında hayatını kaybetti! Detaylar daha da üzücü Yaşlı adam kamyonet kazasında hayatını kaybetti! Detaylar daha da üzücü         
12:40
Ebru Şancı'dan olay sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda? Ebru Şancı'dan olay sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda?         
12:26
Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış         
12:10
ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı         
12:05
10 gün önce hastaneden çıkmıştı! 1 aylık bebek yatağında ölü bulundu 10 gün önce hastaneden çıkmıştı! 1 aylık bebek yatağında ölü bulundu         
11:55
'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz! 'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz!         
10:18
Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti         
09:46
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 17:03:04. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücret 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement