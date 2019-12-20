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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Asgari ücret) "İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Şu...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Asgari ücret) "İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Şu anda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız yaptıkları çalışmaları döner dönmez bize bir getirsinler.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:03 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Asgari ücret) "İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Şu anda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız yaptıkları çalışmaları döner dönmez bize bir getirsinler. Bakalım son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız." - ANKARA
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