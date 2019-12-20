Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Asgari ücret) "İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Şu... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Asgari ücret) 'İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Şu... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Asgari ücret) "İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Şu...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Asgari ücret) "İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Şu anda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız yaptıkları çalışmaları döner dönmez bize bir getirsinler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Asgari ücret)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Asgari ücret) "İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Şu anda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız yaptıkları çalışmaları döner dönmez bize bir getirsinler. Bakalım son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız." - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:03 Kaynak: İHA
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