AK Parti TBMM Grup Toplantı salonu ve katılımcılar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (5)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücreti de benzer bir anlayışla tespit ederek, dar gelirlerinin üzerindeki yükü olabildiğince hafifleteceğiz."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Asgari ücreti de benzer bir anlayışla tespit ederek, dar gelirlerinin üzerindeki yükü olabildiğince hafifleteceğiz' - Son Dakika