Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Asgari ücretliye toplamda 7 milyar liralık ücret desteği sağlanacak'??? - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücretliye toplamda 7 milyar liralık ücret desteği sağlanacak"???
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücretliye toplamda 7 milyar liralık ücret desteği sağlanacak"???
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asgari ücretliye toplamda 7 milyar liralık ücret desteği sağlanacak"???
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 06:40 Kaynak: AA
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla yaptığı telekonferansta Çavuşoğlu'nu uyardı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji Bakanı'na bordan üretilen el dezenfektanının reklamının yapılması talimatını verdi Son Dakika: Bor katkılı el dezenfektanının üretimi başlıyor Milli Eğitim Bakanlığı, gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu