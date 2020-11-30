Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafta içi her gün 21.00 – 05.00 hafta sonu ise Cuma akşamından itibaren 21'den pazartesi sabah 5'e kadar geçerli olacak" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafta içi her gün 21.00 – 05.00 hafta sonu ise Cuma akşamından itibaren 21'den pazartesi sabah 5'e kadar geçerli olacak"
30.11.2020 20:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafta içi her gün 21.00 – 05.00 hafta sonu ise Cuma akşamından itibaren 21'den pazartesi sabah 5'e kadar geçerli olacak" -"Aşı için ilk etapta 50 milyon dozluk bir anlaşma yaptık. Önümüzdeki aydan itibaren aşının uygulanmasına başlanacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hafta içi her gün 21.00 – 05.00 hafta sonu ise Cuma akşamından itibaren 21'den pazartesi sabah 5'e kadar geçerli olacak"
-"Aşı için ilk etapta 50 milyon dozluk bir anlaşma yaptık. Önümüzdeki aydan itibaren aşının uygulanmasına başlanacak"
Son Dakika Son Dakika: Restoran ve kafeler, paket servis haricinde hizmet veremeyecek Maradona hayranı olan bir baba ikiz kızlarına Mara ve Dona ismini verdi İran Devrim Muhafızları Komutanı Muslim Shahdan, İHA saldırısında öldürüldü Kontrolden çıkan minibüs, tıra arkadan çarptı: 2 ölü, 3 yaralı Trabzonspor'un eski yıldızı Marcelinho, 45 yaşında futbola döndü Bilim insanları, korona salgınını önlemenin yolunu açıkladı: Maske takma oranının yüzde 70'e çıkması gerekiyor Merkel'den AB zirvesi öncesi dikkat çeken Türkiye açıklaması: İlişkilerde istenen ilerleme olmadı 24 yaşındaki genç kız, kaldığı rezidansta kendini asarak hayatına son verdi