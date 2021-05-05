Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı tedarikiyle ilgili Putin'le görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

"ÇOK SAYIDA AŞI İNŞALLAH GELECEK"

Söz konusu telefon görüşmesinde, Kovid-19'la mücadele ve Sputnik V aşısının tedariki konuları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen cuma namazı sonrasındaki açıklamasında, Sputnik V aşısıyla ilgili olarak, "Rusya'dan yaptığımız görüşmeler neticesinde Sputnik V aşısı inşallah geliyor, gelecek. Hatta gerekirse Sayın Başkan (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) ile de görüşmemizi yapacağız. Çok ciddi bir miktarda Sputnik V aşısı inşallah gelecek" ifadelerini kullanmıştı.