Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asıl hedeflerimizden asla şaşmadık"
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Asıl hedeflerimizden asla şaşmadık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asıl hedeflerimizden asla şaşmadık"

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asıl hedeflerimizden asla şaşmadık

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:32 Kaynak: AA
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