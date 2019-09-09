Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asıl önemli işimiz bundan sonra başlıyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asıl önemli işimiz bundan sonra başlıyor.

41 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asıl önemli işimiz bundan sonra başlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asıl önemli işimiz bundan sonra başlıyor. Artık hep birlikte eğitimde kalite artışı gibi daha fazla emek, zaman isteyen meselelere yoğunlaşmamız gerekiyor."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:30 Kaynak: AA
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