Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asıl önemli işimiz bundan sonra başlıyor.
41 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asıl önemli işimiz bundan sonra başlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:30 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asıl önemli işimiz bundan sonra başlıyor. Artık hep birlikte eğitimde kalite artışı gibi daha fazla emek, zaman isteyen meselelere yoğunlaşmamız gerekiyor."
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Erdoğan'ın "Kapıları açarız" çıkışına yanıt verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken "28 Şubat" vurgusu Fazıl Say, aylar sonra Erdoğan eleştirilerine cevap verdi İbrahim Tatlıses, neden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında durduğunu açıkladı