Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asım'ın Nesli Karşımda.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asım'ın Nesli Karşımda.

47 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asım'ın nesli karşımda.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asım'ın nesli karşımda. Dostça gelirseniz sizi ağırlayacaklar, düşmanca gelirseniz de ona göre muamele edecekler. Tıpkı çukur eylemleriyle ülkemize kafa tutmaya kalkışan teröristlere, tıpkı Suriye sınırımıza musallat olan DEAŞ'lı ve PKK/PYD'li katillere yaptığımız gibi hepinizi ayak bastığınız yere gömecekler."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:39 Kaynak: AA

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