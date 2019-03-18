Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asım'ın Nesli Karşımda.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asım'ın nesli karşımda.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asım'ın nesli karşımda. Dostça gelirseniz sizi ağırlayacaklar, düşmanca gelirseniz de ona göre muamele edecekler. Tıpkı çukur eylemleriyle ülkemize kafa tutmaya kalkışan teröristlere, tıpkı Suriye sınırımıza musallat olan DEAŞ'lı ve PKK/PYD'li katillere yaptığımız gibi hepinizi ayak bastığınız yere gömecekler."

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