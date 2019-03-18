Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asım'ın Nesli Karşımda.
47 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asım'ın nesli karşımda.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asım'ın nesli karşımda. Dostça gelirseniz sizi ağırlayacaklar, düşmanca gelirseniz de ona göre muamele edecekler. Tıpkı çukur eylemleriyle ülkemize kafa tutmaya kalkışan teröristlere, tıpkı Suriye sınırımıza musallat olan DEAŞ'lı ve PKK/PYD'li katillere yaptığımız gibi hepinizi ayak bastığınız yere gömecekler."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:39 Kaynak: AA
Bakanlık'tan Tüketicilere Gıda Alışverişi Uyarısı
Dünyaca Ünlü Saat Markası Swatch, Sikayetvar.com'a Dava Açtı
Son Dakika! 17 Aralık Davasında 15 Sanık Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı
Erdoğan, Çanakkale'den Dünyaya Mesaj Verdi: Ayak Bastığınız Yere Gömeriz