Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aşımıza, Ekmeğimize, Kesemize Göz Dikenlere Hadlerini Bildireceğiz"

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AK Parti belediye başkan adaylarının vatandaşları selamlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara hediye vermesi MUĞLA - AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenlediği mitingde...

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

AK Parti belediye başkan adaylarının vatandaşları selamlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara hediye vermesi MUĞLA - AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti. -6-



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zillet ittifakı liste kavgalarının, ayak oyunlarının, dövüşün, çekişin içinde boğulmuş durumda. Üstelik İzmir'den Beyoğlu'na kadar pek çok yerde öyle adaylar gösterdiler ki tam evlere şenlik."



Erdoğan: "Güvenlik güçlerimiz, PKK'nın tüm ümidini 31 Mart'ta zillet ittifakının başarısına bağladığını tespit ettiler."



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomimize saldırarak, aşımıza, ekmeğimize, kesemize göz dikenlere hadlerini bildireceğiz."

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