Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aşımıza, Ekmeğimize, Kesemize Göz Dikenlere Hadlerini Bildireceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aşımıza, Ekmeğimize, Kesemize Göz Dikenlere Hadlerini Bildireceğiz"

33 dakika önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AK Parti belediye başkan adaylarının vatandaşları selamlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara hediye vermesi MUĞLA - AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenlediği mitingde...

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
AK Parti belediye başkan adaylarının vatandaşları selamlaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara hediye vermesi MUĞLA - AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti. -6-

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zillet ittifakı liste kavgalarının, ayak oyunlarının, dövüşün, çekişin içinde boğulmuş durumda. Üstelik İzmir'den Beyoğlu'na kadar pek çok yerde öyle adaylar gösterdiler ki tam evlere şenlik."

Erdoğan: "Güvenlik güçlerimiz, PKK'nın tüm ümidini 31 Mart'ta zillet ittifakının başarısına bağladığını tespit ettiler."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomimize saldırarak, aşımıza, ekmeğimize, kesemize göz dikenlere hadlerini bildireceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:50 Kaynak: AA

AK Parti, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın "Gönüllere Girin" Sözünün Altından Yaptırdığı Analiz Çıktı Tekstilin İki Devi Anlaştı, Türkiye'yi Üs Yapacaklar

Muhafız'ın Yıldızı Çağatay Ulusoy, Yeni İmajıyla Tepki Topladı AK Parti Seçim Bürosu Önünde Silahlı Kavga! 1'i Ağır 4 Kişi Yaralandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 17:23:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aşımıza, Ekmeğimize, Kesemize Göz Dikenlere Hadlerini Bildireceğiz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]