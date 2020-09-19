Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asırlık uyanışımızı önlemeye çalışıyorlar" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asırlık uyanışımızı önlemeye çalışıyorlar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yönümüzü geleceğe çevirmek yerine kendi iç sıkıntılarımıza çevirdiğimizde enerjimizi ve vaktimizi heba ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yönümüzü geleceğe çevirmek yerine kendi iç sıkıntılarımıza çevirdiğimizde enerjimizi ve vaktimizi heba ediyoruz. Türkiye'yi yeniden kendi iç meseleleriyle boğuşan bir ülke haline getirerek asırlık uyanışımızı önlemeye çalışıyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze- İzmit Kavşağı kesimini video konferans ile katıldığı törende açtı.

Kuzey Marmara Otoyolu ile toplamda 595 milyon liralık tasarruf sağlanacağını belirten Erdoğan, "Kuzey Marmara Otoyolu en uçtan başlayıp 400 kilometre uzunluğundaki büyük bir projedir. Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul'un batısındaki en uç noktasından başlayıp Kocaeli ve Sakarya'ya kadar uzanan büyük bir projedir. Otoyolumuzun inşaatı biten kesimlerini 2016'dan bu yana peyderpey açıyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de içinde olduğu Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale- Balıkesir projesini de tamamladığımızda Marmara'yı ve Batı Anadolu'yu otoyol ağıyla kuşatmış olacağız. Bu bölüm dahi tek başına iftihar verici bir eserdir. İstanbul İzmir otoyolu Osmangazi köprüsüyle birlikte bölgede hizmete sunduğumuz bir diğer önemli eserdir. Yol dört gidiş dört geliştir. Her zaman söylüyorum yol medeniyettir. Yolları olmayan ülkeyseniz medeniyetten bahsedemezsiniz. Ancak bu şekilde yollara sahipseniz medeniyet yarışında sizi kolay kolay kimse yakalayamaz. Hizmete açtığımız Gebze-İzmit kesimi, aynı zamanda TEM Otoyolu ve D-100 Karayolundaki yükü de azaltacaktır. Bu durum İstanbul- Ankara güzergahının en sıkışık kesiminin rahatlaması anlamına geliyor. Bayram tatili gibi dönemlerde araç trafikleri tarihi karışacaktır. Bu güzergahın yıllık katkısı vakitten 270 milyon lira akaryakıttan 317 milyon lira emisyon salınımın azaltmasında 8 milyon olmak üzere 595 milyon lirayı bulacaktır. Yol, elektrik, içme suyu, atık su gibi alt yapı hizmetleriyle mimari eserler aynı zamanda medeniyet göstergesidir. Medeniyet unsurları bu altyapı üzerinde yükselir. Yönümüzü geleceğe çevirmek yerine kendi iç sıkıntılarımıza çevirdiğimizde enerjimizi ve vaktimizi heba ediyoruz" dedi.

Erdoğan, Suriye'den Libya'ya Doğu Akdeniz'den Karadeniz'e kadar geniş bir alanda verdiğimiz mücadelenin başarıya ulaşmasının hayati bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Türkiye'yi yeniden kendi iç meseleleriyle boğuşan bir ülke haline getirerek asırlık uyanışımızı önlemeye çalışıyorlar. 10 yıl önce 2023 hedefleriyle milletimizin huzuruna çıktığımızda birilerinin tek derdi birkaç ay sonra yapılacak seçimlerdi. Aradan geçen bunca zamana rağmen karşımızda halen ufku yapılacak ilk seçimleri geçemeyen bir siyaset anlayışı var.

Türkiye salgından en az etkilenen ülkeler arasındadır. Yılın üçüncü çeyreğinde üretmeye devam ederek salgının etkilerinin önemli bir kısmını geride bıraktık. Göstergeler sadece 2. çeyreğe değil geçen senenin bile üzerinde olumlu gelişmelere işaret ediyor. İmalat sanayi üretiminde yıllık 5,1 artış memnun edici. İstihdam edilenlerin sayısı, salgının etkilerini en yoğun hissettiğimiz Nisan'dan beri yükseliyor. Önümüzdeki dönemde istihdam daha da artacak. 2 ayda mevsim etkisinden arındırılmış istihdamımız yarım milyon arttı. İnşallah 3. çeyreği her kesimi memnun eden bir büyüme oranıyla kapatacağız. Bu durumdan ülkemizin kredi notunu düşürmek için pusuda bekleyen kredi derecelendirme kuruluşlarının hiç memnun olmayacakları kesindir. Türkiye'yi Afrika'nın Güney Amerika'nın ücra köşelerindeki ülkelerle aynı not kategorisine sokanlara en güzel cevabı başarımızla vereceğiz" dedi.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, TEM Otoyolu, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 15:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Asırlık uyanışımızı önlemeye çalışıyorlar' - Son Dakika


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