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Cumhurbaşkanı Erdoğan aşıyı tavsiye etti: Ben oldum, antikor da oluştu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan aşıyı tavsiye etti: Ben oldum, antikor da oluştu

08.06.2021 10:36

Geçtiğimiz günlerde bir canlı yayına konuk olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine yöneltilen "Alman aşısı BioNTech'le ilgili bir endişe var mı?" şeklindeki soruya "Ben oldum. Antikor da oluştu. Tavsiye ederim" cevabını verdi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 14 Ocak'ta başlayan aşılama uygulaması, son hız devam ediyor. Bugüne kadar ülkemizde aşı olan vatandaşların sayısı 31 milyonu aşmış durumda. Şu an için Türkiye'de hem Çin aşısı Sinovac hem de Alman-ABD ortaklığında geliştirilen koronavirüs aşısı Biontech kullanılıyor. Yakın zamanda ise Rus aşısı Sputnik'in gelmesi bekleniyor.

AŞI ÇAĞRILARI SÜRÜYOR

Aşılama için başta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu üyeleri ve uzmanlar çağrı yapsa da halen aşı olma hakkı elde edip de aşıya gitmeyenlerin olması can sıkıyor. Bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında 3 doz aşı olduğunu ve antikor edindiğini açıklaması, insanları teşvik etmek açısından önemliydi.

"BIONTECH OLDUM, TAVSİYE EDERİM"

Vatandaşların bir bölümü aşıların hepsine karşı dururken bir kısmı ise hangi aşının daha iyi olduğuna karar vermekte zorlanıyor. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugün köşe yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercihine ilişkin bilgiler verdi. Selvi, şu ifadeleri kullandı: "AK Parti MKYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Alman aşısı BioNTech'le ilgili bir endişe var mı?' diye soruluyor. Erdoğan çok net bir cevap veriyor: Ben oldum. Antikor da oluştu. Tavsiye ederim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan aşıyı tavsiye etti: Ben oldum, antikor da oluştu

Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs, Alman, Ocak, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan aşıyı tavsiye etti: Ben oldum, antikor da oluştu - Son Dakika


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