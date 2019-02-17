Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Asker Eşinin Talebini Dinledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Asker Eşinin Talebini Dinledi

50 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir mitingi sonrasında ziyaret ettiği AK Parti Altıeylül İlçe Başkanlığında bir asker eşinin talebini dinledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Asker Eşinin Talebini Dinledi, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir mitingi sonrasında ziyaret ettiği AK Parti Altıeylül İlçe Başkanlığında bir asker eşinin talebini dinledi.

İlçe Başkanlığı ziyaretinde partililerle sohbet eden Erdoğan, bu sırada, eşi Rıdvan Aydeniz'in Hakkari Yüksekova-Emretepe Karakolu'nda görevli olduğunu ifade eden partili bir kadın, bölgede TOKİ tarafından yaptırılan konutların hızlandırılmasını istedi.

Erdoğan, partili kadının, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Emretepe Karakolu'na ziyarette bulunması konusunda da yardımcı olmasını talep etmesi üzerine Soylu'ya seçim çalışmaları sonrasında bu ziyareti gerçekleştirmesi talimatını vereceğini söyledi ve Rıdvan Aydeniz'in telefonla aranmasını istedi.

Rıdvan Aydeniz'le telefonla görüşen Erdoğan, sağlığını ve bölgedeki iklim şartlarını sorduğu Aydeniz'e ve silah arkadaşlarına görevlerinde başarılar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:11 Kaynak: AA

Politika, Güncel
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