Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Asker uğurlama törenleri) Böyle bir yaklaşım olmaz. Bu konularda Valime de... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Asker uğurlama törenleri) Böyle bir yaklaşım olmaz. Bu konularda Valime de...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Asker uğurlama törenleri) Böyle bir yaklaşım olmaz. Bu konularda Valime de söyledim, 'İstanbul'da kesinlikle bunlara müsaade etmeyeceksiniz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Asker uğurlama törenleri) Böyle bir yaklaşım olmaz. Bu konularda Valime de söyledim, 'İstanbul'da kesinlikle bunlara müsaade etmeyeceksiniz. Böyle bir uğurlama olduğu anda toparlayın götürün."
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4.07.2020 22:16:17. #1.13#
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