Törenin yapıldığı salon ve katılımcılar
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere'nin törene telekonferans ile bağlanması ve çalışmalar hakkında bilgi vermesi
Bakan Akar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Akar'ın son işleme tabi tutulmuş mühimmat gövdesini imzalaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın butona basması
Toplu hatıra fotoğrafı çekimi
KIRIKKALE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yahşihan ilçesindeki TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisini Devreye Alma Töreni'nde konuştu. (4)