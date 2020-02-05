Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Askeri olarak ayak bastığımız her yerde farkımızı gösteriyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Askeri olarak ayak bastığımız her yerde farkımızı gösteriyoruz' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Askeri olarak ayak bastığımız her yerde farkımızı gösteriyoruz"

7 saat önce

Törenin yapıldığı salon ve katılımcılar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere'nin törene telekonferans ile bağlanması ve çalışmalar hakkında bilgi vermesi Bakan Akar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdimi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Milli...

Törenin yapıldığı salon ve katılımcılar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere'nin törene telekonferans ile bağlanması ve çalışmalar hakkında bilgi vermesi

Bakan Akar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Akar'ın son işleme tabi tutulmuş mühimmat gövdesini imzalaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın butona basması

Toplu hatıra fotoğrafı çekimi

KIRIKKALE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yahşihan ilçesindeki TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisini Devreye Alma Töreni'nde konuştu. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askeri olarak ayak bastığımız her yerde farkımızı gösteriyoruz

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Akdere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:51 Kaynak: AA
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