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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Askerimizi Libya çöllerine göndermeyin diyenlerin kendi zihinleri...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Askerimizi Libya çöllerine göndermeyin diyenlerin kendi zihinleri çölleşmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:22 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Askerimizi Libya çöllerine göndermeyin diyenlerin kendi zihinleri çölleşmiştir." - ANKARA
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