Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Askerimizi Libya çöllerine göndermeyin diyenlerin kendi zihinleri... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Askerimizi Libya çöllerine göndermeyin diyenlerin kendi zihinleri... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Askerimizi Libya çöllerine göndermeyin diyenlerin kendi zihinleri...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Askerimizi Libya çöllerine göndermeyin diyenlerin kendi zihinleri çölleşmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Askerimizi Libya çöllerine göndermeyin diyenlerin kendi zihinleri çölleşmiştir." - ANKARA

Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:22 Kaynak: İHA
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