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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Askerlerimiz 14 gün karantinaya uygun şekilde celp ve terhis uygulamasına...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Askerlerimiz 14 gün karantinaya uygun şekilde celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Askerlerimiz 14 gün karantinaya uygun şekilde celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacak - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 10:26 Kaynak: İHA
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