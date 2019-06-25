Cumhurbaşkanı Erdoğan Askerlik Kanunu'nu imzaladı
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Askerlik Kanunu'nu onayladığını bildirdi.
AK Parti
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 07:44 Kaynak: AA
Sözcüsü Ömer Çelik
, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın, Askerlik Kanunu'nu onayladığını bildirdi.
Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter
hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız bugün TBMM'de kabul edilen Askerlik Kanunu'nu imzalamışlardır. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
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