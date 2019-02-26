Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Askerlikte Yeni Düzenleme) Meclis Tekrar Açıldığında Kanunlaştırarak Yani...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Askerlikte Yeni Düzenleme) Meclis Tekrar Açıldığında Kanunlaştırarak Yani...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Askerlikte yeni düzenleme) Meclis tekrar açıldığında kanunlaştırarak yani ilk işlerimizden birisidir diyebileceğim inşallah kanun bu olacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Askerlikte yeni düzenleme) Meclis tekrar açıldığında kanunlaştırarak yani ilk işlerimizden birisidir diyebileceğim inşallah kanun bu olacaktır"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:07 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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