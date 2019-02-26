Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Askerlikte Yeni Düzenleme) Meclis Tekrar Açıldığında Kanunlaştırarak Yani...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Askerlikte yeni düzenleme) Meclis tekrar açıldığında kanunlaştırarak yani ilk işlerimizden birisidir diyebileceğim inşallah kanun bu olacaktır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "(Askerlikte yeni düzenleme) Meclis tekrar açıldığında kanunlaştırarak yani ilk işlerimizden birisidir diyebileceğim inşallah kanun bu olacaktır"
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:07 Kaynak: AA
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