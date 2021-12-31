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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASKON Genel Kurulu'nda konuştu: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASKON Genel Kurulu'nda konuştu: (1)

31.12.2021 12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASKON Genel Kurulu'nda konuştu: (1)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Artık tüm gücümüzü ve imkanlarımızı, istihdam ve istikrar odaklı yeni ekonomimizi yerleştirmeye ve geliştirmeye teksif ediyoruz.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Artık tüm gücümüzü ve imkanlarımızı, istihdam ve istikrar odaklı yeni ekonomimizi yerleştirmeye ve geliştirmeye teksif ediyoruz." dedi.

Erdoğan, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'nin (ASKON) 12. Olağan Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, genel kurulun ülkeye, millete ve iş dünyasına hayırlı olmasını diledi.

Milli kalkınmanın güçlü adı olma yolunda emin adımlarla ilerleyen ASKON'u kurulduğu günden beri yakından izlediğini dile getiren Erdoğan, Türkiye çapındaki 8 bin üyesi, 10 milyar doların üzerinde ihracata sahip 20 bini aşkın işletmesi ve 1 milyondan fazla istihdamıyla ülkenin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri haline gelen ASKON'un mensuplarını tebrik etti.

Erdoğan, Orhan Aydın'ın başkanlığında yeniden oluşan yönetim kuruluna Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ederek, ASKON'un faaliyete geçtiği günden beri hep ülkenin, milletin ve devletin yanında yer aldığını kaydetti.

Bu güzide derneğin Anadolu'nun bağrından çıkıp önce bölgesinde sonra da Türkiye'de ve nihayet dünya çapında büyük başarılara imza atan iş insanlarını temsil ettiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kazanırken hakkı ve hakkaniyeti gözetme anlayışıyla çalışan, üreten iş insanlarımız tarafından kurulup büyütülen ASKON son dönemde de bu ilkeli tavrıyla farkını ortaya koymuştur. Konumu, bereketi, potansiyeli, medeniyetler inşa eden siyasi, ekonomik ve sosyal iklimiyle her dönem insanlığın gözdesi olan Anadolu, ASKON gibi sivil yapılar vasıtasıyla bu vasıflarını geleceğe taşımaktadır. Bunun için Anadolu aslanları kavramını önemli görüyorum. Kuruluşundan itibaren derneğimizin yönetiminde ve bünyesinde hizmet eden, yürütülen çalışmalara katkı sağlayan herkese ülkem ve milletim adına şükranlarımız sunuyorum. Bugüne kadar olduğu gibi inşallah bundan sonra da her hayırlı faaliyetinizde, gayretinizde sizlerin yanında olmayı sürdüreceğim."

"Ülkeyi büyüme rotasına sokmanın mücadelesini veriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir Türkiye ekonomisini yüksek faiz, yüksek enflasyon sarmalından kurtarıp yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme rotasına sokmanın mücadelesini verdiklerini anlattı.

Bu mücadelede en büyük güç kaynaklarının her alanda ülkeye 19 yıldır kazandırdıkları altyapısı ile müteşebbisinden çalışanlarına kadar insanların dinamizmi olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Dünyada uzunca bir süredir gelişmiş ülkeler tarafından kurulan kendilerine ayrı, gelişmekte olan ülkelere ayrı, az gelişmiş ülkelere ayrı uygulamalar içeren çifte standartlara dayalı bir ekonomik sistem vardı. Bu çarpık ve dengesiz sistem pek çok yerde yaşanan insani trajediler karşısında özellikle sergilenen haksız ve adaletsiz duruş yanında 2008 küresel finans ve 2020 koronavirüs salgını krizleriyle kökünden sarsılmıştır. Türkiye olarak bu sarsıntının acı sonuçlarından kendimizi korumakla ve 'Dünya 5'ten büyüktür.' diyerek çarpıklıklara itirazımızı dile getirmekle kalmadık. Yeni küresel yönetim ve ekonomi sisteminde hak ettiğimiz yeri almak için de harekete geçtik. Artık tüm gücümüzü ve imkanlarımızı, istihdam ve istikrar odaklı yeni ekonomimizi yerleştirmeye ve geliştirmeye teksif ediyoruz."

"Döviz kurundaki anlamsız dalgalanmayı önemli ölçüde kontrol altına aldık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üretim, istihdam, ihracat tarafında işlerin yolunda gittiğini, organize sanayi bölgeleri, fabrikalar ve tesislerin harıl harıl çalıştığını ve ürettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu süreçte elbette önümüze sıkıntılar da çıkıyor. Son dönemde yaşadığımız önemli sorunlardan biri döviz kurundaki dengesiz dalgalanma, diğeri de fiyatlardaki fahiş artıştır. Aldığımız tedbirlerle bu iki sorundan döviz kurundaki anlamsız dalgalanmayı önemli ölçüde kontrol altına aldık. Kurun yıl sonu hesap kapatmaları sebebiyle bugünlerde tekrar oynamaya başlaması, geçici bir durumdur. Yılbaşından itibaren kurun, bu hafta başındaki gibi makul bir seviyede istikrar kazanacağını değerlendiriyoruz. Bunu sağlamak için elimizdeki imkanları da kullanacağız. Amacımız hem iş insanlarımızı hem de vatandaşlarımızı 1 ay, 6 ay, 1 yıl, 3 yıl sonrasını görebilecekleri yatırım ve tasarruf kararlarını buna göre verecekleri bir güven ve istikrar iklimine kavuşturmaktır."

(Sürecek)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASKON Genel Kurulu'nda konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASKON Genel Kurulu'nda konuştu: (1)

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, İstihdam, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASKON Genel Kurulu'nda konuştu: (1) - Son Dakika
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