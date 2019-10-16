Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asla böyle bir duruma düşmenizi istemeyiz ama şunu bilin ki yarın öbür gün...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Asla böyle bir duruma düşmenizi istemeyiz ama şunu bilin ki yarın öbür gün...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asla böyle bir duruma düşmenizi istemeyiz ama şunu bilin ki yarın öbür gün...

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asla böyle bir duruma düşmenizi istemeyiz ama şunu bilin ki yarın öbür gün siz de bizimle benzer sıkıntılarla karşı karşıya kalacaksınız. İşte o zaman birileri de sizin karşınıza terörle mücadelenize destek için değil de teröristlere kol kanat germek için çıkacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asla böyle bir duruma düşmenizi istemeyiz ama şunu bilin ki yarın öbür gün siz de bizimle benzer sıkıntılarla karşı karşıya kalacaksınız. İşte o zaman birileri de sizin karşınıza terörle mücadelenize destek için değil de teröristlere kol kanat germek için çıkacak. Emin olun o zaman bizi çok iyi anlayacaksınız."

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan: Suriye halkına karşı değil, Suriye halkıyla birlikte zalimlere karşı mücadele ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler güvenli bölgeden çıksın, harekat sona erer AK Parti Meclis Toplantısı'na Gündoğdu Marşı damga vurdu Amerikalı muhabirin "Endişeli misiniz?" sorusuna Erdoğan'dan yanıt: Neden endişeli olayım?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 14:42:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asla böyle bir duruma düşmenizi istemeyiz ama şunu bilin ki yarın öbür gün...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]