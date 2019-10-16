Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asla böyle bir duruma düşmenizi istemeyiz ama şunu bilin ki yarın öbür gün...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asla böyle bir duruma düşmenizi istemeyiz ama şunu bilin ki yarın öbür gün siz de bizimle benzer sıkıntılarla karşı karşıya kalacaksınız. İşte o zaman birileri de sizin karşınıza terörle mücadelenize destek için değil de teröristlere kol kanat germek için çıkacak.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:40 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asla böyle bir duruma düşmenizi istemeyiz ama şunu bilin ki yarın öbür gün siz de bizimle benzer sıkıntılarla karşı karşıya kalacaksınız. İşte o zaman birileri de sizin karşınıza terörle mücadelenize destek için değil de teröristlere kol kanat germek için çıkacak. Emin olun o zaman bizi çok iyi anlayacaksınız."
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