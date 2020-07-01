Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aslında ülkemizde AK Parti'ye ve yaptığı hizmetlere gerçek manada karşı... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aslında ülkemizde AK Parti'ye ve yaptığı hizmetlere gerçek manada karşı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aslında ülkemizde AK Parti'ye ve yaptığı hizmetlere gerçek manada karşı kimse yoktur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aslında ülkemizde AK Parti'ye ve yaptığı hizmetlere gerçek manada karşı kimse yoktur. En azılı muhaliflerimiz bile dile getirmeseler de kendi içlerinde AK Parti'nin başarılarını takdir ediyor."
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1.07.2020 18:47:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aslında ülkemizde AK Parti'ye ve yaptığı hizmetlere gerçek manada karşı... - Son Dakika