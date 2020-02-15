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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aslolan şey, 1 milyona yakın İdlib halkının bugün bizim sınırlarımıza doğru...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aslolan şey, 1 milyona yakın İdlib halkının bugün bizim sınırlarımıza doğru hareket halinde olması. Biz zaten 3,5-4 milyon insana ev sahipliği yapıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 06:02 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aslolan şey, 1 milyona yakın İdlib halkının bugün bizim sınırlarımıza doğru hareket halinde olması. Biz zaten 3,5-4 milyon insana ev sahipliği yapıyoruz. Bu 1 milyonu da kabul etme durumuz maalesef yok."
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