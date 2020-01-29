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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Astana Süreci diye bir şey kalmadı.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Astana Süreci diye bir şey kalmadı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:02 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Astana Süreci diye bir şey kalmadı. Süreci yeniden ayağa kaldırmak, Türkiye, Rusya, İran ne yapabilir, bakmak lazım."
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