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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Astana süreci diye bir şey kalmadı. Rusya Astana ve Soçi'ye sadık değil"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Astana süreci diye bir şey kalmadı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:01 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Astana süreci diye bir şey kalmadı. Rusya Astana ve Soçi'ye sadık değil" - ANKARA
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