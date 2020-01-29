Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Astana süreci diye bir şey kalmadı. Rusya Astana ve Soçi'ye sadık değil" - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Astana süreci diye bir şey kalmadı. Rusya Astana ve Soçi'ye sadık değil' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Astana süreci diye bir şey kalmadı. Rusya Astana ve Soçi'ye sadık değil"

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Astana süreci diye bir şey kalmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Astana süreci diye bir şey kalmadı. Rusya Astana ve Soçi'ye sadık değil" - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Astana, Rusya, Soçi, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:01 Kaynak: İHA
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