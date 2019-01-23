Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Astana Süreciyle Başlattığımız Üçlü Zirveler; Gerek Soçi Gerek Ankara Gerek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Astana Süreciyle Başlattığımız Üçlü Zirveler; Gerek Soçi Gerek Ankara Gerek...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Astana süreciyle başlattığımız üçlü zirveler; gerek Soçi gerek Ankara gerek Tahran, bunlar gerçekten dünyanın ilgisini çeken görüşmelerimiz oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Astana süreciyle başlattığımız üçlü zirveler; gerek Soçi gerek Ankara gerek Tahran, bunlar gerçekten dünyanın ilgisini çeken görüşmelerimiz oldu. Yine bu görüşmemizle birlikte bu sürecin devamının çok faydalı olacağına inanıyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:56 Kaynak: AA

Ankara, Soçi, Recep Tayyip Erdoğan, Astana, Güncel
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