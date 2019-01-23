Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Astana Süreciyle Başlattığımız Üçlü Zirveler; Gerek Soçi Gerek Ankara Gerek...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Astana süreciyle başlattığımız üçlü zirveler; gerek Soçi gerek Ankara gerek Tahran, bunlar gerçekten dünyanın ilgisini çeken görüşmelerimiz oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Astana
süreciyle başlattığımız üçlü zirveler; gerek Soçi
gerek Ankara
gerek Tahran
, bunlar gerçekten dünyanın ilgisini çeken görüşmelerimiz oldu. Yine bu görüşmemizle birlikte bu sürecin devamının çok faydalı olacağına inanıyorum."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:56 Kaynak: AA
Türkiye'nin En Uzun 10. Mağarası Olan Gökgöl Mağarası, Ziyaretçilerin Akınına Uğruyor! Mağarada Nikah Kıyanlar Bile Var
Türkiye'deki Medya Satışlarından 916 Milyon Dolar Alan Aydın Doğan'ın Yeni Yatırımı Ortaya Çıktı
MHP 21 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı
TSK, Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı Teröristleri Obüslerle Vurdu