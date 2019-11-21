Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ata Tohumu Projesi'yle, ülkemiz gen kaynaklarını oluşturan bitki...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ata Tohumu Projesi'yle, ülkemiz gen kaynaklarını oluşturan bitki...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ata Tohumu Projesi'yle, ülkemiz gen kaynaklarını oluşturan bitki çeşitlerinin koruma altına alınmasını sağlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ata Tohumu Projesi'yle, ülkemiz gen kaynaklarını oluşturan bitki çeşitlerinin koruma altına alınmasını sağlıyoruz. Dünyanın üçüncü büyük tohum gen bankasını 250 bin örnek kapasiteyle Ankara'da hizmete açtık."

Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:54 Kaynak: AA
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