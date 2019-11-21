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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ata Tohumu Projesi'yle, ülkemiz gen kaynaklarını oluşturan bitki...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ata Tohumu Projesi'yle, ülkemiz gen kaynaklarını oluşturan bitki çeşitlerinin koruma altına alınmasını sağlıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:54 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ata Tohumu Projesi'yle, ülkemiz gen kaynaklarını oluşturan bitki çeşitlerinin koruma altına alınmasını sağlıyoruz. Dünyanın üçüncü büyük tohum gen bankasını 250 bin örnek kapasiteyle Ankara'da hizmete açtık."
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