Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atacağımız Adımlarla Pazartesinden İtibaren Bir Başka Enerjiyle Yola...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atacağımız adımlarla pazartesinden itibaren bir başka enerjiyle yola koyulacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atacağımız adımlarla pazartesinden itibaren bir başka enerjiyle yola koyulacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:50 Kaynak: AA
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