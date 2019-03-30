Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atacağımız Adımlarla Pazartesinden İtibaren Bir Başka Enerjiyle Yola...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atacağımız adımlarla pazartesinden itibaren bir başka enerjiyle yola koyulacağız."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Başörtülülere Hakaret Eden Şüphelinin İfadesi Ortaya Çıktı: Benim 3 Eşim de Başörtülüydü