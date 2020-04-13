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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atalarımızın dediği gibi 'Kara gün kararıp kalmaz"
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah az kaldı, atalarımızın dediği gibi 'Kara gün kararıp kalmaz.'"
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 07:21 Kaynak: AA
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