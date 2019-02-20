Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atamayla İlgili Takvim Bugün Milli Eğitim Bakanlığımız Tarafından...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atamayla İlgili Takvim Bugün Milli Eğitim Bakanlığımız Tarafından...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atamayla ilgili takvim bugün Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atamayla ilgili takvim bugün Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yayınlandı. Böylece 2019 senesi içinde toplam 40 bin öğretmenimizin ataması yapılmış olacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:20 Kaynak: AA

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