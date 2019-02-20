Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atamayla İlgili Takvim Bugün Milli Eğitim Bakanlığımız Tarafından...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Atamayla ilgili takvim bugün Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Atamayla ilgili takvim bugün Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yayınlandı. Böylece 2019 senesi içinde toplam 40 bin öğretmenimizin ataması yapılmış olacak."
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:20 Kaynak: AA
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