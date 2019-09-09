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Cumhurbaşkanı erdoğan atatürk fen lisesi'ni gezdi

2 saat önce

Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı açılışı ve yapımı tamamlanan okulların açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı erdoğan atatürk fen lisesi'ni gezdi, System.String[]
Kamera: Harun UYANIK/ İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı açılışı ve yapımı tamamlanan okulların açılış törenine katıldı. Kadıköy'de bulunan Atatürk Fen Lisesi'nde gerçekleştirilen açılış töreninin ardından Erdoğan okulu gezdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti. Erdoğan okuldan çıkınca bahçede toplanan vatandaşlarla sohbet etti fotoğraf çektirdi.

Görüntü Dökümü:
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Erdoğan'ın açılış kurdelesini kesmesi
Erdoğan'ın okula girmesi
Erdoğan'ın okuldan çıkması
Vatandaşlarla sohbet etmesi
Detaylar


Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:28 Kaynak: DHA
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