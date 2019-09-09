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Cumhurbaşkanı erdoğan atatürk fen lisesi'ni gezdi

2 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı açılışı ve yapımı tamamlanan okulların açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı erdoğan atatürk fen lisesi'ni gezdi, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı açılışı ve yapımı tamamlanan okulların açılış törenine katıldı. Kadıköy'de bulunan Atatürk Fen Lisesi'nde gerçekleştirilen açılış töreninin ardından Erdoğan okulu gezdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti. Erdoğan okuldan çıkınca bahçede toplanan vatandaşlarla sohbet etti fotoğraf çektirdi.


- İstanbul
Mustafa Kemal Atatürk, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:33 Kaynak: DHA
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