Cumhurbaşkanı erdoğan atatürk fen lisesi'ni gezdi
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Kamera Harun UYANIK İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı açılışı ve yapımı tamamlanan okulların açılış törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:46 Kaynak: DHA
Kamera Harun UYANIK İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı açılışı ve yapımı tamamlanan okulların açılış törenine katıldı. Kadıköy'de bulunan Atatürk Fen Lisesi'nde gerçekleştirilen açılış töreninin ardından Erdoğan okulu gezdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti. Erdoğan okuldan çıkınca bahçede toplanan vatandaşlarla sohbet etti fotoğraf çektirdi.
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