Cumhurbaşkanı erdoğan atatürk fen lisesi'ni gezdi
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı açılışı ve yapımı tamamlanan okulların açılış törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:51 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı açılışı ve yapımı tamamlanan okulların açılış törenine katıldı. Kadıköy
'de bulunan Atatürk Fen Lisesi'nde gerçekleştirilen açılış töreninin ardından Erdoğan okulu gezdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti. Erdoğan okuldan çıkınca bahçede toplanan vatandaşlarla sohbet etti fotoğraf çektirdi.
- İstanbul
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