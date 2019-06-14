Son Dakika Haberleri: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ATATÜRK HAVALİMANI'NDA AÇIKLAMA YAPTI uçağa biniş- aktüel görüntü
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ATATÜRK HAVALİMANI'NDA AÇIKLAMA YAPTI uçağa biniş- aktüel görüntü

3 saat önce

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ATATÜRK HAVALİMANI'NDA AÇIKLAMA YAPTI (5) uçağa biniş- aktüel görüntü(Tür: İstanbul)

İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ATATÜRK HAVALİMANI'NDA AÇIKLAMA YAPTI (5) uçağa biniş- aktüel görüntü
(Tür: İstanbul)
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ATATÜRK HAVALİMANI'NDA AÇIKLAMA YAPTI uçağa biniş- aktüel görüntü
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:43 Kaynak: DHA
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