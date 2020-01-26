Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı'nda konuşuyor (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı'nda konuşuyor (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı'nda konuşuyor (1)

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Cezayir, Gambiya ve Senegal'e ziyareti öncesinde havalimanında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı'nda konuşuyor (1), System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Cezayir, Gambiya ve Senegal'e ziyareti öncesinde havalimanında konuşuyor. Erdoğan Elazığ depremi ile ilgili son durum hakkında önemli açıklamalarda bulunarak 'Devletimiz deprem anından itibaren tüm kurumları ve imkanları ile vatandaşların yanına koşmuştur' ifadelerini kullandı.

Erdoğan yaptığı açıklamada "Önceki gece 20.55'te yaşadığımız deprem için bölge halkına geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Yerin 7 km derinliğinde meydana gelen depremde 31 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1607 vatandaşımız da yaralandı. Enkaz altından kurtarılanların sayısı da 45'tir. Devletimiz deprem anından itibaren tüm kurumları ve imkanları ile vatandaşların yanına koşmuştur. Her türlü personel, araç, gereç, teçhizat deprem bölgesine ulaştırılmıştır. Dün Elazığ ve Malatya'ya itikal ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Kış günü evleri yıkılan vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için her türlü çabayı gösteriyoruz. Dünyadaki dost ve kardeş ülkelerden de pek çok dayanışma mesajları aldık.  36 saattir büyük fedakarlıkla insanlarımıza yardım eden AFAD, Kızılay, TSK, Jandarma, tüm kamu görevlilerine teşekkür ediyorum." dedi.


Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir, Senegal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TESK, deprem bölgesindeki vatandaşların kredi borçlarının ertelenmesini talep etti
Kurtarma çalışmalarını anlatan itfaiye eri gözyaşlarını tutamadı Anne ve 2,5 yaşındaki çocuğunun enkazdan kurtarılma anı jandarma kamerasına yansıdı Yeni Malatyaspor'dan erteleme kararına tepki

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 16:08:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı'nda konuşuyor (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]