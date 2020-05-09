Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda Yeşilköy Hastanesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda Yeşilköy Hastanesi'nde incelemelerde bulundu
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda Yeşilköy Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda Yeşilköy Hastanesi'nde incelemelerde bulundu
Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 03:56 Kaynak: İHA
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