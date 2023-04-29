Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcularını ilan etti! - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcularını ilan etti!

29.04.2023 13:34

TEKNOFEST'e katılıp bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcularının belirlendiğini açıkladı. Alper Gezer Avcı ve Cihangir Atasever'i tanıtan Erdoğan, "Bu görevi onlar üstlenecek. 14 gün kalacaklar" dedi.

Atatürk Havalimanı'nda TEKNOFEST'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada uzaya gönderilecek 2 ismin belirlendiğini duyurdu.

"1 YEDEK, 1 ASİL YOLCU TESPİT ETTİK"

Cumhurbaşkanı, "Bizim yanımızda TEKNOFEST kuşağı oldukça Allah'ın izniyle müjdeler hiç bitmeyecektir. 1 yedek, 1 asil uzay yolcumuzu tespit ettik. Uzay yolcumuz, ülkemizin kıymetli üniversite ve araştırma kurumlarının hazırladığı 13 farklı deney gerçekleştirecek. Uzay yolcumuzun uzayla buluşma zamanı 2023 yılının son çeyreği olarak planlanıyor. Uzay yolcularımızı tanıma vakti geldi." dedi.

Son Dakika: Türkiye'nin ilk uzay yolcuları belli oldu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahneden ilan ettiği iki isim

"14 GÜN KALACAK"

Kürsüye gelen 2 ismi tanıtan Erdoğan, "Alper Gezeravcı kardeşimiz Hava Kuvvetleri'nde önemli başarılara imza atmış kahraman bir Türk pilotumuz. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak. Yedek isim ise Tuva Cihangir Atasever." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (5)
  • haydar topçu: Onlar daha önceden belli olmuştur Cevap Yaz 13 6 Yayından Kaldır
  • Hamit Gündoğdu: Keşke bakan nebatiyi gonderseydiniz. Yanına bir kaç soğan verseydiniz de cücük yetistirseydi...;))) Cevap Yaz 33 21 Yayından Kaldır
  • günahkar kisi5: BÜTÜN AKP LİLERİ GONDERSENİZ OLMAZ MI Cevap Yaz 32 31 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500

Teknofest, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcularını ilan etti! - Son Dakika


Son Dakika
13:39 Ayakta girdiği hastaneden tabutta çıkan adam için ailesinden çok vahim iddia!
13:38 Yürüyerek girdiği hastaneden tabutta çıktı! Ailenin olayla ilgili vahim bir iddiası var
13:25 Kadir Doğulu'nun ihanetine uğradığı söylenen Neslihan Atagül'den günler sonra ilk paylaşım
13:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcularını ilan etti!
13:03 Son Dakika: Türkiye'nin ilk uzay yolcuları belli oldu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahneden ilan ettiği iki isim
13:03 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Atatürk Havalimanı" hakkındaki seçim vaadine tepki
13:03 BBP lideri Mustafa Destici'ye canlı yayında "Tito artığı" sözleri hatırlatılınca masaya vura vura konuştu
13:02 Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplantısı düzenleniyor
12:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'nun "Atatürk Havalimanı" vaadine tepki
12:57 Destici'ye canlı yayında "Tito artığı" sözleri hatırlatılınca masaya vura vura konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2023 14:52:41. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcularını ilan etti! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement