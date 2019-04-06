Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Ankara'ya Gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Ankara'ya Gitti

20 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taşınma işlemi gerçekleşen Atatürk Havalimanı'ından Ankara'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Ankara'ya Gitti, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taşınma işlemi gerçekleşen Atatürk Havalimanı'ından Ankara'ya gitti.

Yerel seçimlerin ardından bir süredir çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sabah saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak taşıma işlemi gerçekleşen Atatürk Havalimanı'na geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden özel uçakla Ankara'ya hareket etti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:52 Kaynak: İHA

İstanbul, Ankara, İstanbul Atatürk Havalimanı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Sözcüsü: CHP, 'Aradaki Fark Kapanmaz' Diyor, O Zaman Sayımdan Neden Rahatsızsınız?' İstanbul Havalimanı'ndan Devletin Kasasına 176 Milyar Liradan Fazla Para Girecek İstanbul Havalimanı'ndaki Son Durum Havadan Görüntülendi Trump: ABD Merkez Bankası Faizi Düşürmeli
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 13:12:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Ankara'ya Gitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]