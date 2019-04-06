Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı'ndan Ankara'ya Gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı'ndan Ankara'ya Gitti

10 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı'ndan Ankara'ya gittiİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taşınma işlemi gerçekleşen Atatürk Havalimanı'ından Ankara'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı'ndan Ankara'ya Gitti, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı'ndan Ankara'ya gitti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taşınma işlemi gerçekleşen Atatürk Havalimanı'ından Ankara'ya gitti.
Yerel seçimlerin ardından bir süredir çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sabah saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak taşıma işlemi gerçekleşen Atatürk Havalimanı'na geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden özel uçakla Ankara'ya hareket etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:48 Kaynak: İHA

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