Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Atatürk Havalimanına millet bahçesi yapılması) 29 Mayıs kutlamasını bu sene orada yapacağız" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Atatürk Havalimanına millet bahçesi yapılması) 29 Mayıs kutlamasını bu sene orada yapacağız"

19.05.2022 14:04

Gençlerin soru sorması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle buluşmasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gençlerin soru sorması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle buluşmasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütüphane Söyleşileri'nde gençlerle bir araya geldi: "(Atatürk Havalimanına millet bahçesi yapılması) Şimdiden ben oranın bitmiş halini adeta görüyorum. Bir ihtimal pistleri belki de kaldırmayacağız. Pistler belki de kalacak ama pistlerin dışındaki şu andaki mevcut yeşil alanları çok daha farklı bir yeşil alan haline getirmek suretiyle orayı zenginleştireceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Atatürk Havalimanına millet bahçesi yapılması) 29 Mayıs kutlamasını bu sene orada yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Atatürk Havalimanına millet bahçesi yapılması) 29 Mayıs kutlamasını bu sene orada yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Atatürk Havalimanına millet bahçesi yapılması) 29 Mayıs kutlamasını bu sene orada yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Atatürk Havalimanına millet bahçesi yapılması) 29 Mayıs kutlamasını bu sene orada yapacağız

YORUMLAR
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Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı açıklaması: Bir ihtimal pistleri kaldırmayacağız Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı açıklaması: Bir ihtimal pistleri kaldırmayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütüphane Söyleşilerinde gençlerle bir araya geldi Açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütüphane Söyleşilerinde gençlerle bir araya geldi Açıklaması AFYONKARAHİSAR'IN İLK KADIN VALİSİ YİĞİTBAŞI GÖREVİNE BAŞLADI AFYONKARAHİSAR'IN İLK KADIN VALİSİ YİĞİTBAŞI GÖREVİNE BAŞLADI
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kütüphanesi, cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Atatürk Havalimanına millet bahçesi yapılması) 29 Mayıs kutlamasını bu sene orada yapacağız' - Son Dakika


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